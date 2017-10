Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли заявили о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Голливудские актрисы Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли присоединились к обвинениям в сексуальных домогательствах со стороны одного из самых влиятельных голливудских продюсеров, сооснователя The Weinstein Company и кинокомпании Miramax Films Харви Вайнштейна. Об этом сообщает во вторник газета The New York Times.

О сексуальных домогательствах продюсера также рассказали звезда фильма "Криминальное чтиво" Розана Аркетт, известная французская актриса Жюдит Годреш, а также Кэтрин Кэндалл.

Они сообщили, что неприемлемые предложения со стороны Вайнштейна поступали, в частности, во время кастингов.

Пэлтроу, обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус", сообщила, что, когда ей было 22 года, она получила главную роль в экранизации романа Джейн Остин "Эмма", но во время кастинга подверглась сексуальным домогательствам со стороны продюсера Вайнштейна. Также она рассказала, как актер Брэд Питт, узнав о поведении продюсера, вступился за актрису.

Также ранее во вторник актрисы Азия Ардженто и Лусия Эванс обвинили продюсера в изнасиловании.

На прошлой неделе The New York Times опубликовала статью, в которой утверждала со ссылкой на результаты собственного расследования, что Х.Вайнштейн на протяжении долгих лет принуждал актрис, в том числе Эшли Джадд, и других сотрудниц Miramax Films и The Weinstein Company к сексуальным отношениям, обещая им помощь в карьере.

Кинокомпания Miramax Films 7 октября заявила, что Вайнштейн временно покинул пост гендиректора в связи с внутренним расследованием о сексуальных домогательствах.