Самолеты ВВС США и Великобритании провели очередную разведку у границ РФ на юге Балтики

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Стратегические разведывательные самолеты ВВС США и Великобритании во вторник осуществили многочасовые полеты вблизи границ Калининградской области, свидетельствуют данные западных авиационных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их сведениям, американский самолет RC-135W с бортовым номером 62-4132 и позывным CONEY66, вылетевший во вторник утром с авиабазы Милденхолл в Великобритании, вел разведку к югу от Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши. Маршрут его полета к российской границе пролегал над Нидерландами, Германией и Польшей.

Затем во вторник днем к побережью Калининградской области совершил подлет аналогичный стратегический разведывательный самолет RC-135W британских Королевских ВВС с бортовым номером ZZ664 и позывным RRR7246, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон в Англии. Он осуществлял полет над международными водами Балтийского моря. После вылета из Англии к Калининградской области он пролетел над Северным морем, территорией Дании и югом Балтики.