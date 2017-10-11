Миллиардер Карлос Слим заявил о положительном влиянии землетрясений на экономику Мексики

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Один из богатейших людей планеты, мексиканец Карлос Слим заявил о том, что разрушительные землетрясения, произошедшие в стране 7 и 19 сентября, окажут положительное влияние на экономику страны.

В результате подземных толчков магнитудой 7,1 в конце сентября в Мехико и его окрестностях погибло 369 человек, обрушились десятки зданий, а еще сотни оказались в аварийном состоянии. До этого землетрясение магнитудой 8,1 на юго-востоке страны унесло жизни ста человек.

"Несмотря на то, что эта была тяжелая трагедия, это станет существенным фактором, который подстегнет экономическую активность и повысит занятость", - заявил Слим на пресс-конференции, организованной собственным благовторительным фондом.

Миллиардер рассказал, что частные лица передали его организации в общей сложности $22 млн на восстановление Мехико, и он намерен увеличить эту сумму в пять раз; таким образом, вклад Слима в экономику Мексики составит $134 млн.

Деньги пойдут на оказание помощи жертвам землетрясения, восстановление разрушенных и поврежденных зданий, строительство школ больниц и современного жилья. Миллиардер, в частности, призвал ужесточить строительные нормативы, чтобы сделать жилые дома более устойчивыми к землетрясениям.