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Трамп обсудил с военными и советниками вопрос о мерах в отношении КНДР

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Джеймс Мэттис и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС страны Джозеф Данфорд проинформировали президента Дональда Трампа о возможных мерах в отношении Северной Кореи, сообщил Белый дом.

На встрече с военными присутствовали и приняли участие в последующем обсуждении также советники президента по вопросам национальной безопасности, отмечается в сообщении.

"Брифинг и обсуждение были сфокусированы на диапазоне мер в ответ на агрессию Северной Кореи в любой форме, а также на предотвращении, в случае необходимости, ядерной угрозы США и их союзникам со стороны Северной Кореи", - подчеркнул Белый дом.

Одновременно СМИ сообщили со ссылками на американских военных, что два бомбардировщика B-1B Lancers ВВС США провели совместно с японскими и южнокорейскими ВВС учения в районе Корейского полуострова.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи в распространенном заявлении также проинформировал, что в ходе учений были проведены пуски ракет класса "воздух-земля" в район моря к востоку от южнокорейского побережья.

Теги: Дональд Трамп, США, КНДР
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