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Чешский премьер раскритиковал президента Земана за слова о Крыме

Ранее глава Чешской республики предложил Украине оставить попытки вернуть Крым в обмен на компенсацию со стороны России

Чешский премьер раскритиковал президента Земана за слова о Крыме
Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка
Фото: Reuters

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что выступление президента Чехии Милоша Земана на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в ходе которой он назвал присоединение Крыма к РФ свершившимся фактом аннексии и предложил Украине оставить этот регион России, договорившись о компенсации, противоречит внешней политике чешского правительства.

"Выступление Земана в Совете Европы резко противоречит нашей внешней политике, и президент не имел мандата от чешского правительства", - написал Соботка во вторник в твиттере. "Чешская республика выступает за уважение международного права. Санкции ЕС против России связаны с выполнением Минских соглашений, и эти соглашения не могут быть нарушены", - подчеркнул премьер Чехии.

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Как сообщалось, Земан во время своего выступления в ПАСЕ предложил решить вопрос с Крымом с помощью выплат Украине со стороны России. "По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины - или в финансовой форме, или нефтью и газом", - заявил он.

Президент Чехии признал незаконность аннексии Крыма, но заявил, что этот вопрос решен: "Крым - это аннексия, без сомнения. И это завершенное дело (fait accompli)".

В Киеве с возмущением восприняли высказывания Земана по Крыму. Как подчеркивается в заявлении МИД Украины, "попытка предложить не только умиротворение агрессора, но и легитимизацию аннексии АР Крым путем "продажи" части нашей территории, является абсолютно неприемлемой для современной Европы". "Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой. В то же время, в Украине высоко ценят весомую поддержку и солидарность правительства Чехии и чешского народа, которые проявляются в конкретных делах и практической помощи. Ярким примером этому является недавний визит делегации Сената Чешской республики на Донбасс", - говорится в заявлении.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин предлагает противодействовать тем, кто пригласил Земана выступать на сессии ПАСЕ. "Оставьте Земана, его не исправить. В театре есть режиссеры, и есть актеры. Те, кто пригласили его выступать, знали, что он скажет. С ними и надо бороться", - написал он в твиттере во вторник.

Со своей стороны председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий также не считает Крым предметом для сделки.

"Заявление президента Чехии Милоша Земана, признавшего, по сути, присоединение Крыма к России свершившимся фактом, можно только приветствовать. Однако его предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает критики", - сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, Россия ничего никому платить не будет. "Крым - это не предмет торга или сделки. Воссоединение полуострова с РФ произошло на основе прямого волеизъявления его народа, а не путем купли-продажи", - подчеркнул политик.

Крым вошел в состав России после республиканского референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов.

Теги: Чехия, Крым, Богуслав Соботка, Милош Земан
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