Власти Каталонии заявили о готовности к диалогу с Мадридом

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Представитель каталонского правительства Жорди Турул заявил, что проходящее в среду заседание правительства Испании покажет, готов ли Мадрид к диалогу, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам Турула, власти Каталонии не поменяли своих планов и готовы вести диалог с центральным испанским правительством.

В среду правительство Испании начало экстренное заседание под руководством премьер-министра страны Мариано Рахоя по ситуации в Каталонии, на котором обсуждаются следующие шаги Мадрида по урегулированию этой проблемы.

Накануне поздно вечером в твиттере Женералитета (исполнительной власти) Каталонии появилось сообщение, согласно которому глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и ещё 72 депутата из 135 поставили подписи под документом, утверждающим Каталонию как независимое государство.

Тем не менее до этого Пучдемон призвал каталонский парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем. "Мы предлагаем приостановить провозглашение независимости, чтобы работать над претворением в жизнь результатов референдума. Сегодня мы делаем ответственный шаг в сторону диалога (с Мадридом - ИФ)", - сказал он, выступая в каталонском парламенте.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости , который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании, однако Конституционный суд страны признал голосование не соответствующим конституции.