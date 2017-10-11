Туристов в Таиланде предупредили об опасности наводнений

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В ближайшее время в Таиланде ожидаются наводнения в соседних с Бангкоком провинциях, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ в среду.

#Таиланд – в ближайшее время ожидаются наводнения в соседних с Бангкоком провинциях в связи с переполненностью ирригационных водохранилищ pic.twitter.com/UIetoNEXlY — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 11 октября 2017 г.

По данным газеты Bangkok Post, правительство Таиланда во вторник увеличило сбросы с плотин в центральных районах и на северо-востоке и предупредило жителей низин о предстоящих наводнениях. При этом сам Бангкок должен остаться в безопасности, отмечает издание.