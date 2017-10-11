Иракский суд постановил арестовать членов избиркома курдской автономии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Иракский суд выдал ордеры на арест членов Высшей независимой избирательной комиссии и комиссии по референдуму в Иракском Курдистане. Об этом сообщает в среду сайт курдского телеканала "Рудау".

"Суд по расследованиям выдал ордер на арест главы и членов комиссии, которые наблюдали за референдумом в Курдистане", - приводит "Рудау" слова представителя суда.

Он уточнил, что суд выдал ордеры после решения совета национальной безопасности Ирака, который подтвердил, что референдум в этом регионе страны противоречил ранее принятому решению Высшего федерального суда Ирака по этому вопросу.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. За независимость проголосовали 92,73% участвовавших в голосовании избирателей. 1 ноября власти региона рассчитывают провести президентские и парламентские выборы. В Багдаде считают референдум и готовящиеся выборы нелегитимными.