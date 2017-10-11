В ДНР опровергли причастность к подготовке теракта в Мариуполе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Донецке опровергли причастность спецслужб самопровозглашенной Донецкой народной республики к подготовке теракта на вокзале в Мариуполе.

"Глава республики на этой неделе вновь дал понять, что мы не пойдем по пути Киева - по пути терактов. В Мариуполе живут наши люди, никому из них мы не желаем зла, и террористические методы в своей работе не используем", - заявил "Интерфаксу" заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Он назвал заявления Киева на эту тему провокацией с целью пропаганды. "Безусловно, это провокация. Она является одним методов внутренней пропаганды, чтобы своих же граждан запугивать", - сказал Басурин.

Ранее в среду глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что сотрудники спецслужбы задержали двух украинских граждан, которые якобы по заказу МГУБ ДНР готовили теракт на вокзале в Мариуполе.