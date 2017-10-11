Американские бомбардировщики потренировались в имитации ракетных ударов по КНДР

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B, которые во вторник осуществили полеты в районе Корейского полуострова, отрабатывали нанесение ракетных ударов по сухопутным целям КНДР. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Во вторник вечером два американских бомбардировщика B-1B, вылетевшие с авиабазы Андерсен на американском острове Гуам в Тихом океане, подошли к Корейскому полуострову. По имеющимся сведениям, после вылета с Гуама самолеты вначале подлетели к побережью Южной Кореи со стороны Японского моря, имитируя нанесение удара крылатыми ракетами по целям на востоке КНДР, а затем пересекли юг Корейского полуострова и, развернувшись над Желтым морем, повторили заход на цель с запада.

В ходе полета бомбардировщики США сопровождали японские и южнокорейские истребители F-15.

В сентябре несколько стратегических бомбардировщиков США B-1B также совершили полет вдоль границ Северной Кореи. Самолеты пролетели к востоку от КНДР, причем, как отметили в Пентагоне, "они продвинулись к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда бы то ни было в XXI веке".

"Это было демонстрацией решимости США и напоминанием о том, что в распоряжении президента есть множество военных вариантов для ликвидации любых угроз", - заявили тогда в американском военном ведомстве.

В Пентагоне подчеркнули, что США готовы использовать весь спектр военных возможностей для защиты от КНДР.

На следующий день глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что США, по сути, объявили войну Северной Корее, и потому Пхеньян оставляет за собой право принимать жесткие ответные меры. "В частности, мы имеем право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в нашем воздушно пространстве", сказал тогда министр.