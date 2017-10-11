Нью-йоркский винодел создал в честь Трампа вино covfefe

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Запись президента США Дональда Трампа в твиттере, содержащая загадочное слово covfefe, вдохновила винодельческую компанию City Winery на создание нового вина Covfefe 2015 Red Blend, пишет в среду издание The Hill.

"Мы думаем, что лучше сделать что-нибудь в честь нашего нынешнего президента, а не распускать нюни", - заявил генеральный директор и основатель City Winery Майкл Дорф.

В вине, бутылку которого можно будет приобрести за $37 в Нью-Йорке, Калифорнии, во Флориде и в Вашингтоне, по словам винодела, угадываются ноты сливы, вишни, засахаренной малины, оно обладает ароматом пиона и лепестков роз.

Дорф также пообещал, что 20% от продажи каждой бутылки будут переданы в Американский союз защиты гражданских свобод.

В мае Трамп в одном из своих твитов употребил странное слово covfefe.

"Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", - написал Трамп в мае в своем твиттере. Затем он удалил сообщение. Президент также предложил пользователям соцсети угадать истинное значение covfefe. За это время Трамп так и не раскрыл, что он имел в виду.