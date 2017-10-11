Пользователи Facebook столкнулись со сбоями в работе соцсети

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Пользователи социальной сети Facebook в разных странах мира столкнулись со сбоями в ее работе, сообщают многочисленные пользователи в твиттере и ряде западных СМИ.
#Facebook упал.— MilitaryMaps (@MilitaryMaps) 11 октября 2017 г.
"Запрошенные вами материалы не могут быть показаны в данное время. Возможно, они временно недоступны, ссылка, которую вы нажали, уже недействительна, или у вас нет прав на просмотр этой странице", - приводят пользователи сообщение, появляющееся при попытке зайти на сайт сосцети.
#Facebook and #Instagram are down. Maybe I will actually do some work now— Chernobyl Li (@QueenChernobyl) 11 октября 2017 г.
Yep - #Facebook is down. Please don't panic. Get a cuppa and come back in a few. #facebookdown pic.twitter.com/6bGw7syS4Q— Phillip Barnhart (@pbarnhart) 11 октября 2017 г.
По данным сервиса Uptrends, сбои в работе Facebook, в частности, могут наблюдать пользователи в Москве, Эдинбурге, Токио, Милане, Праге, Нью-Йорке, Риме, Тель-Авиве, Дублине и нескольких других городах мира. Кроме того, поступают сообщения о перебоях в работе сети Instagram.