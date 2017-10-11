В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ России "Ямал"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Большой десантный корабль (БДК) ВМФ России "Ямал" в среду, пройдя Черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

По утверждению стамбульских сайтов, корабль идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

При этом отмечается, что это уже девятый поход корабля в Сирию в текущем году.

В октябре с грузом в Сирию уже совершил поход БДК Черноморского флота "Азов", на палубе которого было замечено необычайно большое количество российских военнослужащих. В сентябре в Сирию также ходили БДК "Азов", "Цезарь Куников" и "Ямал".

В минувшую среду через Черноморские проливы в Средиземное море прошло зафрахтованное российскими военными грузовое судно "Александр Ткаченко". На его борту были видны грузовые машины "Урал", окрашенные в зеленый цвет, песочного цвета "КамАЗы", а также большегрузные контейнеры.

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке боеприпасов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией и сирийской правительственной армии, ведущей бои с исламистами, в том числе с так называемым "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в РФ).