Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выдвинул Кирстен Нильсен на пост министра внутренней безопасности, сообщает Белый дом.

"Сегодня (11 октября, в среду - ИФ) Дональд Трамп объявил о своем намерении выдвинуть Кирстен Нильсен на должность министра внутренней безопасности. Госпожа Нильсен в настоящее время является первым заместителем главы аппарата Белого дома", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.

Кирстен Нильсен имеет большой профессиональный опыт в таких областях, как национальная безопасность, кибербезопасность, критически важная инфраструктура и управление чрезвычайными ситуациями, отмечают в Белом доме.

Кандидатуру Нильсен должен утвердить Сенат Конгресса США.