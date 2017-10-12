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Власти США сняли российские флаги с торгпредства РФ в Вашингтоне

Есть обновление от 02:48

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Российские флаги были убраны также со здания торгового представительства РФ в Вашингтоне, сообщили в посольстве РФ в США.

На вопрос корреспондента "Интерфакса" о том, были ли сняты российские флаги со здания российского торгпредства в Вашингтоне, пресс-секретарь посольства Николай Лахонин ответил: "Да".

Позже в твиттере российского посольства РФ в Вашингтоне написали, что "российский флаг сегодня (в среду - ИФ) сорвали и с ранее захваченного здания торгпредства в Вашингтоне".

В дипмиссии "потребовали прекратить провокационные антироссийские действия". Кроме того, в микроблоге под сообщением разместили фотографию здания торгпредства без российского флага.

Теги: США, Россия
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