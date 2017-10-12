Трамп назвал сделку по иранской ядерной программе неумело составленным соглашением

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что соглашение по ядерной программе Тегерана, по его мнению, не отвечает каким-либо профессиональным критериям.

"Я думаю, это одно из самых неумело составленных соглашений, которые я когда-либо видел", - сказал президент.

"Мы заключили (соглашение - ИФ), выступая со слабых позиций, хотя на самом деле обладаем великой силой", - подчеркнул Трамп.

По его словам, в результате сделки Иран получил "$150 млрд, а мы не получили ничего".

В то же время Трамп не стал рассказывать, что он намерен предпринять в связи с этим.

"Мы увидим, что произойдет довольно-таки скоро", - сказал президент.

Ожидается, что Трамп в четверг выступит с речью, в которой раскроет свою позицию относительно эффективности Совместного всеобъемлющего плана действий (по иранской ядерной программе, СВПД) и выполнения Тегераном его условий.

Американский лидер должен до 15 октября сообщить Конгрессу США, считает ли он, что Иран соблюдает положения соглашения с "шестеркой" международных посредников.

Ранее соглашение по иранской ядерной программе неоднократно подвергалось критике со стороны Трампа, который назвал эту сделку "позорной для США".

В свою очередь, позицию президента США по иранской ядерной программе раскритиковали западные страны, Иран и Россия.

В РФ также раскритиковали намерения США выйти из ядерной сделки с Ираном.

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия - пришли к соглашению (Совместному всеобъемлющему плану действий) относительно программы развития мирного атома в Иране. СВПД предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.