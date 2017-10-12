Иран сохранит сделку по атому в случае отказа РФ, КНР и ЕС поддержать выход США из договора

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Тегеран готов продолжить выполнять свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию своей ядерной программы даже в случае выхода США из этого договора, если Россия и Китай не подержат решение американцев, сообщил "Интерфаксу" источник во властных структурах Ирана.

"Нам бы не хотелось, чтобы США выходили из сделки. Но, если это произойдет, то Иран будет смотреть на реакцию России, Китая, ЕС", - сказал собеседник агентства. "Если РФ и Китай это решение США не поддержат, то Тегеран останется верен своим обязательствам по СВПД", - отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что считает неудачным соглашение Ирана и "шестерки" по ядерной проблеме и будет думать о том, стоит ли США в дальнейшем придерживаться параметров этой сделки.

Соглашение

"Шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН плюс Германия) и Иран в июле 2015 года в Вене достигли окончательных договоренностей по иранской ядерной программе (ИЯП) и оформили их в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Соглашение призвано гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана всех международных и односторонних санкций.

18 октября 2015 года СВПД вступил в силу, и стороны начали выполнять предусмотренные в документе шаги и обязательства.

СВПД предполагает отмену всех действующих в отношении Ирана санкционных резолюций Совбеза после подтверждения МАГАТЭ факта выполнения Тегераном части своих обязательств по венскому соглашению. В соответствии с ними Тегеран должен выполнить требования "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) по реактору на тяжелой воде в Араке, объекту в Фордо и Натанзе, а также по различным аспектам обогатительной деятельности, в том числе по центрифугам и запасам обогащенного урана. Кроме того, Иран должен полностью закрыть все остающиеся вопросы со стороны МАГАТЭ, в том числе и по бывшей военной составляющей ИЯП.

Положения СВПД, затрагивающие технические параметры ограничений ИЯП, в частности, предполагают, ограничения на обогащение Ираном урана сроком на восемь лет.

Договоренности Тегерана и "шестерки" предполагают, что на реализацию венского соглашения должно уйти примерно 10 лет со дня его вступления в силу. В случае его успешной реализации, СБ ООН прекратит рассмотрение ИЯП по текущей повестке дня.