В Пхеньяне согласились посетить Московскую конференцию по нераспространению

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Представителям КНДР было направлено приглашение для участия в Московской конференции по нераспространению, которая пройдет в российской столице на следующей неделе, сообщили в четверг "Интерфаксу" организаторы конференции.

"Приглашение принять участие в конференции было направлено представителям научно-исследовательских организаций МИД КНДР", - сказал собеседник агентства.

"Это - четвертая конференция, которую мы проводим, на все три предыдущие конференции они приезжали", - отметил он.

Вместе с тем, информированный источник "Интерфакса" сообщил, что северокорейская сторона приняла приглашение.

Московская конференция по нераспространению пройдет 19-21 октября.