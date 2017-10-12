В сирийской Ракке осталось до 400 сторонников "Исламского государства"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - От 300 до 400 боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - ИФ) до сих пор могут находиться на территории сирийского города Ракка, заявил в четверг представитель международной коалиции Райан Диллон.

"Мы полагаем, что приблизительно 300-400 боевиков ИГ остаются в Ракке", - сказал Диллон на пресс-конференции в Багдаде.

Он добавил, что в этом городе также остаются около 4 тыс. мирных жителей.

Войска сирийской оппозиции при поддержке возглавляемой США международной коалиции начали бои за Ракку в начале июня 2017 года. Около 80% города уже удалось отбить у боевиков, под контролем террористов остаются отдельные территории в центре и на севере города.