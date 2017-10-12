В Северной Корее пригрозили США контрмерами в ответ на "разжигание ядерной войны"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - КНДР готова ответить на провокации со стороны США своими контрмерами, заявил посол КНДР в РФ Ким Хен Чжун.

"США тщетно пытаются спрятать свое истинное лицо как главного зачинщика эскалации ядерных угроз на Корейском полуострове. Мы ответим на новые провокации США, разжигание ядерной войны, гнусные гангстерские санкции и давление контрмерами нашего образца", - заявил корейский посол на приеме в честь 69-ой годовщины установления дипломатических отношений РФ и КНДР.

При этом он предупредил, что "США будут нести полную ответственность за последствия".

Посол КНДР также назвал переброску стратегического вооружения США к границам республики шантажом. "Ситуация на Корейском полуострове находится на грани войны из-за усиливающихся санкций и военного давления США. Клика Трампа позволяет себе нападки на наши высшие достоинства перебрасывая свои стратегические силы к самому порогу нашей страны, тем самым усиливая военную угрозу и шантаж", - сказал Ким Хен Чжун. Кроме того, "он (Трамп - ИФ) заявляет о намерениях полностью уничтожить наше государство".

В четверг стало известно, что на фоне обострения напряженности на Корейском полуострове ударная атомная подводная лодка ВМС США "Таксон" (SSN-770), оснащенная крылатыми ракетами "Томагавк", вошла в акваторию Японского моря. Кроме того, как сообщало Тихоокеанское командование США, в субботу подлодка "Таксон" класса "Лос-Анджелес" заходила в порт города Чинхэгу на юго-востоке Южной Кореи. По данным южнокорейских СМИ, ожидается, что она примет участие в совместных американо-южнокорейских учениях, которые на следующей неделе должны начаться вблизи берегов Северной Кореи.

С этой же целью к Корейском полуострову направляется еще одна американская ударная атомная подводная лодка "Мичиган", оснащенная 154 крылатыми ракетами "Томагавк". Агентство "Рёнхап", ссылаясь на южнокорейский военный источник, сообщило, что в предстоящие выходные подлодка Мичиган уже подойдет к берегам Южной Кореи и зайдет в порт Пусан.

На подходе к Корейскому полуострову также находится авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган". По сообщению Сил самообороны Японии, в настоящее время корабельная группа находится в районе японского острова Окинава. Она также примет участие в предстоящих совместных с кораблями ВМС Республики Корея учениях, которые будут проходить в акватории Японского моря вблизи побережья КНДР.