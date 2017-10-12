Власти Ирака выдвинули условия руководству Курдистана для начала диалога

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Иракское правительство назвало четыре условия, выполнения которых оно требует от руководства Иракского Курдистана для начала диалога. Об этом сообщает в четверг курдский телеканал "Рудау".

"Центральное правительство не выдвигает никаких особых условий помимо соблюдения национальных принципов", - заявил официальный представитель правительства в Багдаде.

Так, Ирак потребовал от Курдистана приверженности территориальной целостности Ирака, соблюдения конституции страны, признания федеральной власти над всей территорией Ирака, а также возвращения полномочий по контролю над границей, авиасообщением и экспортом нефти в регионе и отказа от самостоятельной внешней политики.

"Рудау" отмечает, что руководство Иракского Курдистана рассчитывает начать переговоры с властями Ирака без каких-либо условий.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. За независимость проголосовали 92,73% участвовавших в голосовании избирателей. 1 ноября власти региона рассчитывают провести президентские и парламентские выборы. В Багдаде считают референдум и готовящиеся выборы нелегитимными.