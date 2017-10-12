Вице-спикер парламента Эстонии лишился поста из-за приставания к женщине на вечеринке

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Вице-спикер парламента, бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас принял решение покинуть свой пост из-за скандала, разразившегося вокруг его приставаний к женщине во время танцев на вечеринке в ходе визита в Малайзию.

"Это самый болезненный для меня урок, и я верю, что это урок и для других политиков", - сказал Рыйвас в четверг эстонской газете Postimees .

Он уточнил, что уйдет с поста вице-спикера, но не уйдет из парламента.

Как сообщила в четверг эстонская газета Eesti Paevaleht, в конце сентября Рыйвас находился в Малайзии в составе делегации Фонда развития предпринимательства, члены которой вели себя "мягко говоря, недостойно" на одной из вечеринок. СМИ пишут о нескольких эпизодах сексуальных приставаний к девушкам со стороны членов делегации, и, как отмечается, имело место и непристойное поведение экс-премьера по отношению к женщине.

В связи с этим Рыйвас заявил газете Postimees: "Факт, что мы танцевали". Он признал, что, возможно, на танцполе он вел себя слишком навязчиво для женатого мужчины и выразил в связи с этим "искреннее сожаление".

Он добавил, что больше не осмеливается посещать ночные клубы. "Никто ведь не знает, кто может в невинной для меня ситуации себя плохо почувствовать", - пояснил политик.

В состав делегации Фонда развития предпринимательства входила и жена Рыйваса Луиза, которая, пока делегация была в Малайзии, находилась на Бали.