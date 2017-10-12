США не установили заказчиков "акустической атаки" против дипломатов на Кубе

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - США продолжают расследование предполагаемых "акустических атак" против своих дипломатов на Кубе, но пока не определили, кто за ними стоит, заявила в четверг представитель госдепа Хизер Нойерт.

"Расследование продолжается. Мы пока не установили, кто и как это сделал", - сказала она на брифинге.

Ранее в четверг руководитель аппарата администрации США Джон Келли заявил, что Гавана "могла бы добиться прекращения" подобных атак.

По словам Нойерт, это заявление означает, что Куба несет ответственность за безопасность на своей территории иностранных дипломатов. Кроме того, в Вашингтоне полагают, что в Гаване располагают более подробной информацией по этому вопросу, нежели считалось до сих пор.

Ранее госдеп США уменьшил число своих сотрудников в Гаване, в связи с тем, что, по подозрениям американских экспертов, дипломаты подвергались воздействию с использованием кубинской стороной неизвестных приборов, что отрицательно сказывалось на здоровье, в частности, на слухе, зрении и ориентации пространстве. Такие симптомы были выявлены у 21 дипломатического представителя США на Кубе.