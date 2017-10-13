Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 27 человек

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - До 27 человек возросло число жертв лесных пожаров в Калифорнии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей власти.

"Из 27 человек, погибших с воскресной ночи, 15 умерли в округе (штата Калифорния) Сонома", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, в результате пожара уничтожено 191 тыс. акров земли по всему штату (примерно 773 кв. км - ИФ).

Пожары повредили или полностью уничтожили около 3,5 тысяч зданий, более 20 тыс. человек были эвакуированы.

Почти 8 тыс. пожарных пытаются сдержать огонь, отметили чиновники.

Ранее сообщалось о 21 погибшем в результате пожаров.