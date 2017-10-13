Украинские военные подтвердили факт столкновения своей машины с машиной ОБСЕ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В штабе силовой операции украинских военных на юго-востоке Украины подтвердили участие автомобиля Вооруженных сил Украины в ДТП с авто Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ днем в четверг на трассе в Донецкой области.

"Во время встречного разъезда на автодороге н.п. Орловка - н.п. Уманское Донецкой области произошло столкновение между военным транспортным средством Национальной гвардии Украины и автомобилем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении на странице штаба в фейсбуке в четверг вечером.

Подчеркивается, что в результате ДТП никто не пострадал. Также, по предварительной информации, участники инцидента не имеют друг к другу претензий.