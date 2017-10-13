Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 30 человек

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - До 31 человека выросло число погибших в результате лесных пожаров в американском штате Калифорния, сообщили СМИ со ссылками на местные власти.

Несколько сот человек числятся пропавшими без вести, огнем уничтожено около 3,5 тыс. жилых домов и административных зданий.

Быстрому распространению пожаров способствует сильный ветер. Он несколько ослаб в среду и четверг, однако, по прогнозам, в пятницу вновь усилится.

Власти предупреждают, что число жертв может возрасти.