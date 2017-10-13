Число жертв наводнений во Вьетнаме превысило 50 человек

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате наводнений и схода оползней во Вьетнаме выросло до 54 человек, передает в пятницу агентство АР со ссылкой местные власти.

По последним данным, еще почти 40 человек считаются пропавшими без вести, спасатели ведут их поиски.

Наводнения нанесли значительный ущерб автомобильным дорогам региона. Разрушены и повреждены более тысячи жилых домов.

Тропический шторм обрушился на центральную и северную часть Вьетнама в минувший вторник. Он принес сильные ливни, которые вызвали наводнения и сход оползней.