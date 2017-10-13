В США на аукционе продали недокуренную сигару Уинстона Черчилля

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Недокуренная сигара бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля продана за 12 тысяч долларов на торгах аукционного дома RR Auction, который базируется в американском городе Бостон, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

На аукцион, который проводился в режиме онлайн, была выставлена сигара, которую Черчилль выкурил лишь наполовину в парижском аэропорту Ле-Бурже 11 мая 1947 года. Сигару сохранил британский пилот Уильям Алан Тернер, экипаж которого перевозил тогда Черчилля с его женой из Лондона в Париж и обратно.

Отмечается, что это изготовленная по специальному заказу сигара кубинской марки La Corona. На нее даже нанесено имя британского политика.

Winston Churchill's half-smoked Cuban cigar just sold for a lot of money https://t.co/sT1vLF1z4B — TIME (@TIME) 13 октября 2017 г.

Сигару длиной около 10 см приобрел коллекционер из американского штата Флорида, однако свое имя он предпочел не раскрывать.

Черчилль возглавлял британское правительство в периоды с 1940 по 1945 год и с 1951 по 1955 год. Он скончался 24 января 1965 года. Согласно опросу BBC News, который проводился в 2002 году, Черчилль был назван величайшей личностью в истории Великобритании.