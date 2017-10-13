Моряки с арестованного в ОАЭ судна попросили помочь им вернуться в Приморье

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Приморские моряки с судна Crystal East (флаг России), стоящего в ОАЭ, обратились за помощью в Российский профсоюз моряков с просьбой помочь им вернуть документы и репатриировать их домой.

"Семь членов экипажа обратились к нам с просьбой помочь им. Судно арестовано в порту Шарджа из-за больших долгов судовладельца, а вместе с ним забрали судовые документы моряков", - сообщил "Интерфаксу" председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

По его словам, компания-судовладелец "Находка-Портбункер" обанкротилась и задолжала Газпромбанку около $14 млн, поэтому портовые власти арестовали танкер по решению суда.

"Мы уже обратились в Генконсульство РФ в Дубаи, чтобы экипажу вернули паспорта и просим компанию организовать их репатриацию домой, когда эти паспорта будут готовы", - уточнил Суханов.

Он дабавил, что жизнедеятельность на судне поддерживается, продукты есть, с моряками есть контакт.

Ранее в ДВРО РПСМ за помощью обратились 13 моряков судна Crystal Nord (флаг России), также принадлежащего компании "Находка-Портбункер" и стоящего в порту Хамрия (ОАЭ). Экипажу судна задолжали около 1,6 млн рублей зарплаты. Часть этого экипажа уже вернулась в Приморье.

Поскольку "Находка-Портбункер" находится в процессе банкротства, арбитражный управляющий пообещал погасить долг по зарплате перед моряками сразу же после продажи имущества.