В Таиланде прошли церемонии поминовения короля Пхумипона Адульядета

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Жители Таиланда приняли участие в поминальных церемониях, посвящённых первой годовщине со дня смерти короля Пхумипона Адульядета, правившего страной с 1946 по 2016 годы, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Официальные церемонии поминовения прошли в больнице города Бангкок, в которой скончался бывший король, а также в королевском дворце и в доме правительства Таиланда.

В то же время многие жители страны провели собственные церемонии почтения памяти покойного монарха в местных храмах, на ярмарках, а также просто на улицах городов.

Пятидневная церемония погребения бывшего короля начнется 25 октября текущего года - спустя более чем год после кончины Адульядета - в соответствии с местными традициями.

Церемонии погребения высокопоставленных представителей королевской семьи Таиланда представляют собой масштабные и дорогостоящие мероприятия - последняя такая церемония проходила в стране более 70 лет назад.

Бывший король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался 13 октября 2016 года в возрасте 88 лет. Он стал королем Таиланда в 1946 году и находился на престоле дольше всех других монархов в новейшей мировой истории.

1 декабря прошлого года Маха Вачиралонгкон, сын Пхумипона Адульядета, вступил на престол Таиланда как Рама X - десятый король династии Чакри, основанной в 1782 году.