Януковича вызвали на допрос на Украине

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-президента страны Виктора Януковича на допрос 17 октября в качестве подозреваемого. Соответствующая повестка на допрос опубликована в пятницу на сайте Генпрокуратуры.

"Янукович Виктор Федорович, 1950 г.р. в соответствии с требованиями ст. 133 и 135 УПК, Вам необходимо явиться 17 октября 2017 года в 11:30 в каб. № 307 управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г.Киев, ул. Борисоглебская, 18... для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 42014000000000416, в частности, для допроса как подозреваемого", - говорится в опубликованной информации.

Ранее сообщалось, что 5 октября Оболонский райсуд Киева перенес заседание по делу Януковича о государственной измене на 11 октября в связи с поездкой государственного защитника Герасько в Российскую Федерацию для встречи со своим подзащитным и согласования правовой позиции с ним. 11 октября Оболонский райсуд перенес на 19 октября заседание по этому делу в связи с тем, что Герасько вернется из командировки в РФ только 13 октября.