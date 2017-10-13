Спикер иранского парламента обвинил США в заигрывании с террористами

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Председатель парламента Ирана Али Лариджани с трибуны Парламентской Ассамблеи ОДКБ подверг резкой критике политику США на Ближнем Востоке.

"Америка играет с терроризмом, а не борется с ним", - заявил Лариджани в пятницу участникам ассамблеи, добавив, что это показывает "обзор политики Америки на Ближнем Востоке".

"Америка стремится продать оружие и продолжение кризиса в ближневосточных странах воспринимает как фон для торговли небезопасностью", - добавил иранский политик.

"Один взгляд на американское резюме в регионе Ближнего Востока и усилия этого государства по дестабилизации и созданию кризисов в других регионах мира показывают, что нам следует быть чувствительными к присутствию Америки и НАТО в соседних регионах, использовать региональные потенциалы и взаимодействие с соседями для обеспечения безопасности", - отметил Лариджани, призвав использовать региональный потенциал и взаимодействие с соседями для обеспечения безопасности.

"В ситуации, когда совместными усилиями Исламской республики Иран, РФ и ряда региональных государств было ослаблено "Исламское государство" (организация запрещена в России - ИФ) и примыкающие к нему группировки, некоторые из них - те, кто ищет для себя выгоду в продолжении напряженности в регионе Ближнего Востока, стремятся сформировать новые кризисы в регионе, в том числе, в формате сепаратизма", - сказал Лариджани.