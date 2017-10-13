Главные новости
В РоссииСудоходство в Керченском проливе открыли досрочно после монтажа арки мостаВ РоссииЛегковой автомобиль врезался в группу школьников в БашкирииКультураСеть "Синема Парк" и "Формула кино" решила все же показать "Матильду"
В мире

Спикер иранского парламента обвинил США в заигрывании с террористами

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Председатель парламента Ирана Али Лариджани с трибуны Парламентской Ассамблеи ОДКБ подверг резкой критике политику США на Ближнем Востоке.

"Америка играет с терроризмом, а не борется с ним", - заявил Лариджани в пятницу участникам ассамблеи, добавив, что это показывает "обзор политики Америки на Ближнем Востоке".

"Америка стремится продать оружие и продолжение кризиса в ближневосточных странах воспринимает как фон для торговли небезопасностью", - добавил иранский политик.

"Один взгляд на американское резюме в регионе Ближнего Востока и усилия этого государства по дестабилизации и созданию кризисов в других регионах мира показывают, что нам следует быть чувствительными к присутствию Америки и НАТО в соседних регионах, использовать региональные потенциалы и взаимодействие с соседями для обеспечения безопасности", - отметил Лариджани, призвав использовать региональный потенциал и взаимодействие с соседями для обеспечения безопасности.

"В ситуации, когда совместными усилиями Исламской республики Иран, РФ и ряда региональных государств было ослаблено "Исламское государство" (организация запрещена в России - ИФ) и примыкающие к нему группировки, некоторые из них - те, кто ищет для себя выгоду в продолжении напряженности в регионе Ближнего Востока, стремятся сформировать новые кризисы в регионе, в том числе, в формате сепаратизма", - сказал Лариджани.

Теги: Иран, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
США пообещали вернуть флаги со зданий консульства и торгпредства РФСША пообещали вернуть флаги со зданий консульства и торгпредства РФ
Представитель госдепа подчеркнула, что ее страна с уважением относится к флагам других нацийПодробнее
Президент США не будет подтверждать выполнение Ираном ядерного соглашенияПрезидент США не будет подтверждать выполнение Ираном ядерного соглашения
Если выполнение соглашения подтвердят, с Ирана можно будет снять санкцииПодробнее
Несколько человек пострадали из-за стрельбы в ШвецииНесколько человек пострадали из-за стрельбы в Швеции
За подозреваемыми отправились в погонюПодробнее
Нетаньяху распорядился о подготовке выхода Израиля из ЮНЕСКО вслед за СШАНетаньяху распорядился о подготовке выхода Израиля из ЮНЕСКО вслед за США
Премьер-министр Израиля назвал организацию "театром абсурда"Подробнее
В КНДР заявили о признании вхождения Крыма в состав РоссииВ КНДР заявили о признании вхождения Крыма в состав России
Об этом сообщило посольство РФ в Пхеньяне и показало отсканированные страницы изданного в Северной Корее географического атласаПодробнее
Полиция Нью-Йорка возобновит дело 13-летней давности против продюсера ВайнштейнаПолиция Нью-Йорка возобновит дело 13-летней давности против продюсера Вайнштейна
Подробности дела, а также имя человека, подавшего заявление, пока не раскрываютсяПодробнее
В Сирии убита воевавшая на стороне ИГ британкаВ Сирии убита воевавшая на стороне ИГ британка
Женщина уехала в Сирию вслед за своим мужем и вместе с 12-летним сыном повторила его судьбуПодробнее
Посол России призвал власти США прекратить захват российской собственностиПосол России призвал власти США прекратить захват российской собственности
Он также потребовал вернуть снятые флаги РФ на здания диппредставительствПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 октября8 фото
12 октября
Фотохроника 12 октября
Фотохроника 11 октября6 фото
11 октября
Фотохроника 11 октября
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСудоходство в Керченском проливе открыли досрочно после монтажа арки мостаВ РоссииЛегковой автомобиль врезался в группу школьников в БашкирииКультураСеть "Синема Парк" и "Формула кино" решила все же показать "Матильду"ЭкономикаКурс биткойна в пятницу установил новый рекордВ РоссииЗахарова высмеяла CNN за сюжет о влиянии РФ на США с помощью покемоновЭкономикаХ5 продаст магазины под брендом "Перекресток-Экспресс"

Шарапова сыграет на "Кубке Кремля"

Она прилетит в Москву сразу после окончания выступления на турнире в Тянцзине Подробнее

Матвиенко назвала появление женщин на руководящих постах ответом на запрос на гуманность

Житель Чечни пожаловался омбудсмену на преследование за гомосексуализм

При обрушении строительных лесов в Кировской области пострадали 15 человек

В Кремле анонсировали "очень важное" выступление Путина на Валдайском форуме

Каждый второй россиянин оказался против спасения "ВИМ-Авиа" за госсчет

Выделенная полоса заработает на трех улицах северо-востока Москвы с 23 октября

Дума приняла в I чтении законопроект об ответственности при выполнении гособоронзаказа

Установка автодорожной арки Крымского моста

Установка автодорожной арки Крымского моста6 фото

Несколько человек пострадали из-за ядовитых паров в здании Евросовета в Брюсселе

Двух иркутянок будут судить за продажу "Боярышника" с метиловым спиртом

ФАС рекомендовала нефтяникам увеличить производство и продажи дизтоплива

В Геленджике задержан подозреваемый в убийстве женщины и ребенка

Спикер иранского парламента обвинил США в заигрывании с террористами

Расходы на благоустройство Москвы за три года превысят 138 млрд рублей

Расходы на благоустройство Москвы за три года превысят 138 млрд рублейТолько в 2018 году на программу "Моя улица" потратят почти 33 млрд рублей Подробнее

Роспотребнадзор начал мониторинг уровня радиации в Свердловской и Челябинской областях

Суд оправдал обвиняемую в заказе убийства главы всеволожского Росреестра

В посольстве США отказались комментировать невыдачу виз делегации Генштаба РФ

Сторонники Навального в Тамбове сообщили о задержании активиста за раздачу газет

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции