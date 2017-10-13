Астрономы установили рекорд дальности измерений внутри Млечного пути

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Астрономы из Радиоастрономического института Макса Планка и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики установили новый рекорд дальности измерений расстояний внутри галактики Млечный путь - 66 тысяч световых лет. Об этом сообщает сайт N+1. Научная статья вышла в журнале Science.

Млечный путь - это спиральная галактика с перемычкой, от которой отходят, как минимум, пять крупных рукавов. Преимущественно они состоят из рассеянных звездных скоплений и туманностей. Астрономам в последние годы удалось продвинуться в изучении Млечного пути, но его внутренняя структура по-прежнему до конца не известна, так как исследователи не могут посмотреть на Млечный путь со стороны. Ученые вынуждены пользоваться косвенными методами в своих оценках: в частности, они измеряют расстояния до разных объектов, что помогает уточнить длину рукавов галактики.

В своей работе авторы использовали радиоинтерферометр Very Long Baseline Array (VLBA). С его помощью они оценивали расстояние до области звездообразования G007.47+00.05, которая, по всей видимости, соединяет рукав Щита – Центавра с недавно открытым молекулярным Внешним рукавом Щита – Центавра. G007.47+00.05 является естественным источником когерентного синфазного излучения - космическим мазером. Сигналы мазера благодаря свойствам среды кажутся яркими и легко регистрируются радиотелескопами.

В своей работе ученые опирались на метод тригонометрического параллакса. Его суть заключается в том, что в течение года для наблюдателя на Земле видимое положение астрономического объекта изменяется относительно удаленного фона. Это объясняется тем, что наша планета движется по орбите вокруг Солнца. Изменение положения можно вычислить по снимкам, сделанным с промежутком в полгода, когда Земля находится в диаметрально противоположных точках орбиты. Зная длину базиса, то есть расстояние между двумя точками орбиты, и измерив углы между ним и направлениями к объекту от концов базиса, можно определить расстояние до объекта методами тригонометрии.

The smaller the angle, the greater the distance. The #VLBA may be able to measure complete view of Milky Way https://t.co/QTML943oyL pic.twitter.com/iQXeGeq7vE — NRAO (@TheNRAO) 12 октября 2017 г.

Зная угол (обозначен как Parallax angle) и расстояние от Земли до Солнца, можно найти расстояние до звезды

Расстояние до G007.47+00.05 и до Внешнего рукава Щита – Центавра составило приблизительно 66,5 тысяч световых лет или 20,4 килопарсек. Это новый рекорд дальности измерений на основе параллакса — прошлый был почти вдвое меньше (36 тысяч световых лет). Область звездообразования находится с противоположной стороны Млечного пути относительно Солнца, на удалении 27 тысяч лет от центра галактики.

"Большинство звезд и облаков газа лежит в пределах измеренного нами расстояния от Солнца. С помощью VLBA мы сможем получить еще больше данных, чтобы построить точную карту рукавов Галактики", — комментирует один из авторов работы.

Так как во Млечном пути очень много областей звездообразования, в число которых входят мазеры, ученые надеются со временем построить более точную карту нашей галактики. В прошлом, благодаря подобным измерениям, они уже удлинили вдвое один из рукавов нашей галактики.