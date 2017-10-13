Российские саперы обезвредили 24 тыс. мин в районе сирийского Дейр-Эз-Зора

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Более 170 российских саперов работают на разминировании дорог и объектов в районе сирийского города Дейр-эз-Зор, несколько лет находившегося в блокаде боевиков. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

"Для оказания помощи инженерным подразделениям сирийской армии в район Дейр-эз-Зора направлен сводный отряд международного противоминного центра ВС РФ. В его состав входит 171 военнослужащий и 40 единиц техники, а также 10 специально обученных собак", - сказал Рудской на брифинге в пятницу.

"На сегодняшний день российскими саперами разминировано 838 зданий и 87 км дорог. От взрывоопасных предметов очищено около 299 гектаров территории. Обезврежено 24 тысячи мин и самодельных взрывных устройств", - отметил Рудской.

Он отметил, что наличие большого числа взрывных устройств, оставленных боевиками, и неразорвавшихся боеприпасов является одной из наиболее острых проблем на освобожденных от террористов ИГИЛ (запрещена в России) территориях.