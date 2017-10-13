Власти Норвегии собрались укрепить оборону вблизи российской границы

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Норвегия планирует провести передислокацию войск и укрепить оборону в северном районе Порсангер вблизи норвежско-российской границы, сообщают в пятницу западные СМИ.

Министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде в пятницу заявила, что военное командование направит в этот район дополнительный батальон численностью около 400 бойцов.

Данные меры направлены на то, чтобы быть готовыми отразить возможную военную агрессию, отметили в Минобороны страны, не уточнив, от какой страны, по мнению норвежской стороны, может исходить потенциальная опасность.