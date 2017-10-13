Российские ученые дали прогноз поведения вновь возникшей во льдах Антарктиды полыньи

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Ученые полагают, что полынья, возникшая во льдах Антарктиды, продолжит увеличиваться.

Как сообщает пресс-служба Арктического и антарктического НИИ в пятницу, первые признаки образования полыньи в море Уэдделла обозначились в последних числах августа. В начале сентября в сплоченном поясе дрейфующих 10-балльных льдов появилась уже небольшая зона чистой воды, площадь которой составила почти 1,8 тыс. квадратных километров, к 25 сентября ее площадь чистой воды превысила 34 тыс. квадратных километров, а к 8-10 октября достигла почти 46 тыс. квадратных километров.

"Можно предположить, что полынья будет расширяться к востоку, над областью более теплых вод и, в конечном итоге, соединится с открытой водой, расположенной севернее и трансформируется в традиционный "залив", - отмечают ученые НИИ.

В институте подчеркивают, что обширную зону чистой воды или тонкого молодого льда площадью более 100 тыс. квадратных километров в море Уэдделла, окруженную сплоченными дрейфующими льдами, впервые зафиксировали американские спутники в зимний период 1974-1976 годов в районе нулевого меридиана. Зона была названа "полыньей Уэдделла".

В 1981 году для исследования данного явления была направлена советско-американская экспедиция на борту отечественного научно-исследовательского судна "Михаил Сомов". В 80-х годах к месту было совершено еще несколько экспедиций. Ученым удалось установить, что формирование "полыньи Уэдделла" связано с теплом, поступающим из глубинных слоев океана к его поверхности, покрытой льдом.

Проведенные исследования также позволили установить область, механизмы и пути поступления более теплых вод от Антарктического циркумполярного течения к району образования полыньи. Именно в этой области антарктический лед образуется позднее, а таять начинает раньше, образуя своеобразный "залив" в ледяном покрове, отмечают исследователи.

Ученые подчеркивают, что формирование полыньи во льдах Антарктиды - это интереснейшее явление, которое станет импульсом к развитию исследований межгодовой изменчивости гидрометеорологических процессов южнополярной области. В настоящее время по сравнению с 1980-ми годами исследователи располагают для этого пониманием процессов, данными наблюдений и инструментами их анализа, среди которых - мощные современные численные модели системы "атмосфера-морской лед-океан".

Как сообщалось, летом ученые с помощью спутников обнаружили в море Уэдделла в Южном океане полынью. При этом, по данным Центра океанических исследований Гельмгольца, ее площадь составляет около 80 тыс. кв. км. Полынья расположена далеко от побережья.

Полынья - область открытой воды в покрытом льдом водоеме, со всех сторон она окружена льдом. Такие области образуются обычно в прибрежных областях Антарктиды. Из-за них происходит циркуляция морской воды, формируются придонные потоки и мигрирует лед.