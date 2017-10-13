Теплую погоду с высоким давлением в Антарктиде обвинили в гибели экспедиции Скотта

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американские геофизики пришли к выводу, что аномально теплая погода с высоким атмосферным давлением, установившаяся в Антарктиде в 1911–1912 годах, могла послужить причиной исчезновения группы Роберта Скотта, пишет сайт N+1.

Такое предположение они высказали после того, как смоделировали климатические изменения на континенте с 1905 года по сегодняшний день. Результаты работы опубликованы в Geophysical Research Letters.

В 1911–1912 годах на Антарктиду для покорения Южного полюса отправились две экспедиции. Экспедиция Руаля Амундсена достигла Южного полюса 14 декабря 1911 года и успешно вернулась обратно. Группа Роберта Скотта добралась до Южного полюса примерно на месяц позже норвежской группы, но при возвращении обратно на станцию все участники экспедиции погибли. Одной из возможных причин гибели называют крайне неблагоприятные погодные условия.

Известно, что в результате естественных изменений в земном климате, роста озоновой дыры над континентом и вулканической активности, климат в Антарктиде в течение всего XX века достаточно сильно менялся. Однако регулярные наблюдения за антарктическим климатом начались только после 1957 года. Поэтому точно сказать, как именно погодные условия могли привести к гибели экспедиции Скотта, сейчас невозможно.

Моделирование климата

Американские геофизики решили промоделировать климатические изменения в Антарктиде в течение всего XX века. В качестве исходных данных ученые использовали данные о температуре поверхностного слоя в морях в тропических зонах и динамики истощения озонового слоя над континентом ученые промоделировали изменение давления в летний период в Антарктиде.

Для оценки влияния различных факторов на климат Антарктиды с использованием высокоточной компьютерной модели ученые провели три компьютерных эксперимента: сначала они смоделировали только динамику изменения озонового слоя. Во втором эксперименте было смоделировано изменение поверхностных слоев морской воды южнее 28 градусов южной широты. В качестве граничных условий в такой модели задавалась динамика изменения поверхностной температуры в экваториальной области между 28 градусами южной широты и 28 градусами северной широты. Наконец, в третьем эксперименте ученые смоделировали полную систему с учетом динамики солнечного излучения за счет изменения толщины озонового слоя.

Данные моделирования показали, что обе причины - и изменение толщины озонового слоя, и изменение поверхностной температуры морей в тропических зонах - играли важную роль в формировании антарктического климата в течение всего XX века.

В результате такого подхода, ученые смогли определить зависимость давления в летний период в разных областях Антарктиды от года. Данные представили в виде аномалии давления - разницы между давлением на уровне моря в разных точках континента и давлением более северных тропических зонах. Для подтверждения работы климатической модели результаты компьютерного моделирования с 1981 года геофизики сравнили с доступными и наиболее надежными на данный момент результатами реконструкцией климата на основе данных с 18 климатических станций.

Если в начале XX века давление на западном побережье Антарктиды было достаточно низким, то потом за счет большого количества положительных аномалий оно начало постепенно увеличиваться. Ученые связывают это с периодическими изменениями в толщине озонового слоя. Но особенно сильно изменение толщины озонового слоя над Антарктидой отразилось на изменении давления в последние 60 лет. Однако по утверждениям ученых, выраженная тенденция по увеличению отрицательных аномалий с середины XX века и общему понижению давления связана не только с увеличением ультрафиолетового излучения, но также с изменением поверхностной температуры в более северных морях и вулканической активностью на континенте.

Вывод

Оказалось, что до 1960 года аномалия давления только дважды превышала 500 паскалей: в 1925 - 1926 годах и в 1911 - 1912 годах. Все остальные заметные аномалии давления произошли уже в самом конце XX века или начале XXI века. Так, именно во время экспедиций по покорению Южного полюса в декабре 1911 года и январе 1912 года в Антарктиде было аномально высокое давление (положительная аномалия составляла около 800 паскалей) и аномально высокая температура (до -7 градусов по Цельсию). По словам ученых, это могло стать причиной сильнейших снежных буранов и очень холодных февраля и марта. Оба этих фактора могли привести к гибели экспедиции Скотта.