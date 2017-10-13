Трамп не будет предлагать Конгрессу США восстанавливать санкции против Ирана

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не будет предлагать американскому Конгрессу возобновлять действие санкций против Ирана в связи с его атомной программой, цитирует заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона в пятницу телеканал CNBC.

По словам Тиллерсона, Трамп заявит Конгрессу позднее в пятницу, что заморозка этих санкций больше не стоит тех преимуществ, которые США получают от ядерного соглашения в нынешнем его виде, но, вместе с тем, он попросит конгрессменов пока воздержаться от введения ограничительных мер.

Согласно информации госсекретаря, напротив, администрация президента США запустит новую стратегию по сдерживанию Ирана, где, в том числе, будет предложено обозначить несколько критериев, так называемых "триггерных зон", в случае пересечения которых Тегераном санкции в отношении него будут автоматически возобновлены.

При этом, как заявил госсекретарь, Трамп собирается объявить о намерении ввести санкции против членов Корпуса Стражей Исламской революции. Тиллерсон пояснил, что президент намерен отдать соответствующее распоряжение Минфину США.