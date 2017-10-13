Москва и Тегеран постараются сохранить сделку по иранскому атому

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россия совместно с Ираном постарается выработать меры по сохранению сделки по иранской ядерной проблеме, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Очень важной будет реакция иранской стороны. Мы ее тщательно проанализируем, взвесим и будем находиться в самом плотном диалоге и в контактах с иранскими представителями на этот счет", - сказал Рябков в интервью "Интерфаксу", комментируя озвученную президентом США Дональдом Трампом позицию по иранской ядерной сделке.

"Рассчитываем не просто обменяться мнениями, а постараться совместно определить оптимальный курс на сохранение СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме)", - отметил замминистра.

"Все-таки шансы на то, чтобы СВПД избежал полной и разрушительной атаки со стороны его противников, есть. И его нужно попробовать использовать", - сказал он.

По его словам, "важно, что таких же подходов, как мы себе это представляем, придерживаются и другие участники СВПД". "Я имею в виду и наших китайских друзей и коллег из евротройки. С ними мы тоже соответствующую работу будем продолжать", - заявил Рябков.