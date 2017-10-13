МИД РФ вновь назвал химическую атаку в Идлибе постановочной

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россия все больше склоняется к тому, что инцидент в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля был постановочным, и призывает Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию (СМР) изучить все версии произошедшего, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Считаем, что СМР должен отработать все версии, включая авиационную. Одновременно ожидаем, что будет тщательно изучена и версия о постановочном характере этого инцидента, к которой, я скажу честно, мы склоняемся все больше и больше", - сказал Ульянов на брифинге в ООН по сирийскому "химическому досье".

Он подчеркнул, что "в отличие от некоторых наших партнеров Россия не собирается безапелляционно навязывать свою точку зрения".

В апреле в СМИ появлялись сообщения об атаке на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпасов с отравляющими веществами, в результате которой, по некоторым данным, погибли не менее 58 человек. Западные страны возложили ответственность за эту атаку на Дамаск.