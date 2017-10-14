Экс-глава аппарата Белого дома добровольно дал в сенате показания по "российскому делу"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибус в добровольном порядке побеседовал в пятницу с командой спецпрокурора по расследованию так называемого "российского дела" Роберта Мюллера, сообщает адвокат Прибуса Уильям Берк.

"Прибус добровольно дал показания команде спецпрокурора Мюллера сегодня (в пятницу - ИФ). Он был рад ответить на все их вопросы", - приводит слова адвоката Politico.

"Прибус сыграл ключевую роль в президентской кампании и провел тысячи часов с Трампом", - отмечается в сообщении.

Как пишет издание, ожидается, что команда Мюллера допросит ряд других нынешних и бывших помощников Белого дома, в том числе бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера, адвоката Дона МакГана и директора по связям с общественностью Хоп Хикс.