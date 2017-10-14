ЕС подтвердил намерение выполнять условия ядерной сделки с Ираном

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Европейский союз вместе с остальным международным сообществом будет выполнять условия ядерной сделки с Ираном несмотря на решение президента США Дональда Трампа, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Мы считаем, что мы несем коллективную ответственность за сохранение (этого соглашения - ИФ) ради нашей собственной коллективной безопасности", - подчеркивается в ее заявлении, распространенном в ночь на субботу.

"Внутренний процесс в Соединенных Штатах - и я подчеркиваю слово внутренний - после сегодняшнего объявления президента Трампа находится сейчас в руках Конгресса США. Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA) - это не внутренний вопрос, а резолюция Совета Безопасности ООН".

"Это не двустороннее соглашение, оно не относится ни к одной отдельной стране, и ни одна страна не может ее прекратить", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.

"Это надежная сделка, которая обеспечивает гарантии и мощный механизм контроля над тем, чтобы иранская ядерная программа существовала и оставалась исключительно для гражданских целей", - настаивает она.

Могерини заявила, что ядерное соглашение с Ираном работает и дает результаты, "особенно сейчас". Она напомнила, что МАГАТЭ провела восемь инспекций и подтвердила, что иранская сторона выполняет свои обязательства.

"Эта сделка предотвратила, продолжает предотвращать и будет дальше предотвращать разработку Ираном ядерного оружия", - считает глава внешнеполитического ведомства ЕС.

"Международное сообщество и вместе с ним Европейский союз с четко указали, что сделка остается и останется в силе. Европейский союз по-прежнему полностью поддерживает ядерную сделку с Ираном и полное и строгое выполнение всех ее положений всеми сторонами", - гласит заявление.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп подверг это соглашение критике и заявил, что не намерен подтверждать полное выполнение Тегераном его обязательств.