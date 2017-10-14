Тимошенко обвинила Порошенко в причастности к коррупционному скандалу в Минобороны Украины

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время интервью в прямом эфире местного телеканала NewsOne 13 октября обвинила президента Украины Петра Порошенко в причастности к коррупционным сделкам, связанным с закупками топлива для Минобороны; она заявила, что лишь с его уходом с поста может закончиться война в Донбассе.

"Все знают, что пятимиллиардные контракты не подписываются ни министром обороны, ни его заместителем, ни тем более - каким-то руководителем департамента Минобороны. Точно все политики знают, кто подписывает контракты на 5 млрд. И это - президент Украины", - прокомментировала Тимошенко скандал с задержанием Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) Игоря Павловского и Владимира Гулевича.

Тимошенко высказала уверенность, что таким образом нашли не реальных коррупционеров, а очередных подставных лиц, на которых можно повесить все обвинения. Позже лидер "Батькивщины" прямо заявила, что именно "президент является заказчиком этого миллиардного контакта и именно он проводит такие сделки и отмывает огромные деньги из бюджета на фиктивные контракты для обеспечения армии".

Как сообщалось, в среду детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали Павловского и директора департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн ($5,6 млн) госсредств при закупке топлива для оборонного ведомства.