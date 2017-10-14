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Роспотребнадзор отправил на Мадагаскар 500 доз вакцины от чумы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор направил на Мадагаскар 500 доз вакцины от чумы в связи со вспышкой этого заболевания на острове, а также рассматривает вопрос о направления своих специалистов для помощи иностранным коллегам, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Российским научно-исследовательским противочумным институтом "Микроб" Роспотребнадзора подготовлены к отправке в адрес российского диппредставительства в Мадагаскаре средства индивидуальной защиты (защитные комбинезоны, маски, перчатки), а также 500 доз российской противочумной вакцины, произведенных также Ставропольским научно-исследовательским противочумным институтом Роспотребнадзора",- говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в связи с обострением эпидемиологической ситуации по чуме в Республике Мадагаскар Роспотребнадзором и его подведомственными научными организациями оказывается консультативная и другая помощь для снижения риска заболевания чумой российских граждан, находящихся на территории Мадагаскара, включая сотрудников посольства РФ в этой стране.

"В настоящее время также обсуждается вопрос о направлении специалистов Роспотребнадзора для оценки ситуации на месте и оказании при необходимости помощи властям Республики Мадагаскар в купировании вспышки чумы и недопущении ее трансграничного распространения",- сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, с августа по октябрь по информации Министерства здравоохранения Мадагаскара и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране зарегистрировано более 114 случаев заболевания чумой среди людей, из которых более 20 завершились летальным исходом.

Накануне Роспотребнадзор предупредил россиян о возможности регионального распространения чумы на территорию Сейшельских островов, где уже подтверждено три случая инфицирования чумой местных жителей после посещения Мадагаскара, один из них закончился летальным исходом

Теги: Роспотребнадзор, Мадагаскар
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