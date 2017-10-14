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Володин сообщил о возможном визите в Сирию в первой половине 2018 года

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лично возглавит парламентскую делегацию, которая по приглашению сирийской стороны готова поехать в Дамаск в первой половине следующего года.

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"Подтверждаю", - сказал Володин журналистам в субботу, отвечая на вопрос "Интерфакса", поедет ли он сам в Сирию.

Спикер уточнил, что визит может состояться в первой половине 2018 года.

Он не исключил, что к российским депутатам в этой поездке присоединятся и их европейские коллеги.

Отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса", Володин сказал: "Не исключено".

Что касается самого визита, то, пояснил он, было приглашение сирийского спикера. "Приглашение было принято" - добавил Володин.

Теги: Сирия, Госдума, Вячеслав Володин
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