На Пхукете прохожие вытащили унесенных волнами от берега трех россиян

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Троих россиян, которых унесло от берега сильными волнами, вытащили из воды случайные прохожие на пляже острова Пхукет в Таиланде, двое из них госпитализированы, сообщает в субботу местное издание The Phuket news.

Инцидент произошел около 11 утра в субботу на пляже Найтон. Трое российских туристов находились примерно в 200 м от берега, когда из-за сильных волн и ветра начали тонуть. Все они были без спасательных жилетов.

"Россиянам очень повезло, что гулявшие в этот момент вдоль пляжа иностранные туристы смогли их быстро вытащить. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили троих мужчин "очень бледными и слабыми", - сообщает издание.

Двое россиян доставлены в госпиталь Thalang на Пхукете, третий от госпитализации отказался.

Найтон - довольно малолюдный пляж, расположенный в северо-западной части Пхукета в национальном заповеднике.