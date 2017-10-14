В Харькове неизвестные облили красной краской памятник членам УПА

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Неизвестные ночью облили краской памятник членам УПА (запрещена в России) в парке "Молодежный" в Харькове, сообщает в субботу отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

Как видно на фотографиях, которые иллюстрируют сообщение полиции, памятник облит красной краской.

Информация о происшедшем поступила в Киевский отдел полиции около 12:00. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

В полицию с заявлениями по данному факту никто из граждан не обращался. Полиция устанавливает лиц, причастных к правонарушению.