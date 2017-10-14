Сирийская армия освободила ряд населенных пунктов вблизи Эль-Майядина

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сирийская правительственная армия установила контроль над "рядом важных пунктов" вблизи города Эль-Майядин, освободив их от террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) сообщает в субботу курдский телеканал "Рудау" со ссылкой на источники в местных органах безопасности.

По его информации, военные подразделения также уничтожили "большое количество" боевиков ИГ и ликвидировали транспортные средства, начиненные взрывчатыми веществами.

Ранее представитель Центра по примирению враждующих сторон Алексей Сергеев сообщил, что сотрудники центра доставили партию гуманитарной помощи беженцам из города Эр-Растан, который находится под контролем так называемой умеренной оппозиции.

Как сообщалось, в минувший четверг российские подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар 10 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Средиземного моря по позициям группировки ИГ в районе сирийского города Майядин.