Полиция Гватемалы задержала одного из лидеров банды "Мара Сальватруча"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Гватемале задержан один из главарей международной преступной группировки MS-13 ("Мара Сальватруча") Анхеля Габриэля Рейеса Маррокин. Местная полиция сообщает, что Рейес, также известный как "Белый" (Blanco), был захвачен у себя в доме в городе Чимальтенанго. Его подозревают в организации преступной группировки и убийствах.

Fiscalía contra el Delito de Extorsión coordinó la captura de Ángel Gabriel Reyes Marroquín en #Chimaltenango . pic.twitter.com/O6PGpYjABl — MP de Guatemala (@MPguatemala) October 14, 2017

По данным полиции, Рейес возглавлял территориальную ячейку (так называемую "клику") MS-13 под названием Locos Centrales. Полиция считает, что он несет ответственность за 10 убийств только за прошлый месяц. Как пишет The Telegraph, также его подозревают в организации нападения на больницу в августе этого года — тогда были убиты семь человек, и еще 12 получили ранения.

В декабре 2013 года Рейес был задержан в Сальвадоре во время поездки на сходку лидеров банд. Он был объявлен одним из девяти лидеров MS-13 и был обвинен в 287 убийствах. Через восемь месяцев после ареста он бежал из-под стражи.

"Мара Сальватруча" считается одной из самых самых жестоких, многочисленных и быстрорастущих преступных группировок в мире. Ячейки банды действуют на территории США, Мексики, Сальвадора, Гондураса, Гватемале и других стран Центральной и Южной Америки. Численность банды составляет, согласно разным оценкам, 50-70 тыс. человек. Участники MS-13 занимаются торговлей наркотиками, оружием и людьми, заказными убийствами, рэкетом и другими видами преступной деятельности.