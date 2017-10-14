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Полиция Гватемалы задержала одного из лидеров банды "Мара Сальватруча"

Участник одной из самых известных международных преступных группировок только за последний месяц убил или приказал убить 10 человек, уверена полиция

Полиция Гватемалы задержала одного из лидеров банды "Мара Сальватруча"
Архивное фото
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Гватемале задержан один из главарей международной преступной группировки MS-13 ("Мара Сальватруча") Анхеля Габриэля Рейеса Маррокин. Местная полиция сообщает, что Рейес, также известный как "Белый" (Blanco), был захвачен у себя в доме в городе Чимальтенанго. Его подозревают в организации преступной группировки и убийствах.

По данным полиции, Рейес возглавлял территориальную ячейку (так называемую "клику") MS-13 под названием Locos Centrales. Полиция считает, что он несет ответственность за 10 убийств только за прошлый месяц. Как пишет The Telegraph, также его подозревают в организации нападения на больницу в августе этого года — тогда были убиты семь человек, и еще 12 получили ранения.

В декабре 2013 года Рейес был задержан в Сальвадоре во время поездки на сходку лидеров банд. Он был объявлен одним из девяти лидеров MS-13 и был обвинен в 287 убийствах. Через восемь месяцев после ареста он бежал из-под стражи.

"Мара Сальватруча" считается одной из самых самых жестоких, многочисленных и быстрорастущих преступных группировок в мире. Ячейки банды действуют на территории США, Мексики, Сальвадора, Гондураса, Гватемале и других стран Центральной и Южной Америки. Численность банды составляет, согласно разным оценкам, 50-70 тыс. человек. Участники MS-13 занимаются торговлей наркотиками, оружием и людьми, заказными убийствами, рэкетом и другими видами преступной деятельности.

Теги: Гватемала
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