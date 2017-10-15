Король Саудовской Аравии приветствовал стратегию Трампа по Ирану

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Король Саудовской Аравии Салман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом приветствовал озвученную ранее американским лидером новую жесткую стратегию в отношении Ирана, сообщил телеканал Al Arabiya.

Саудовский монарх "подтвердил поддержку королевством твердой стратегии, провозглашенной Трампом в отношении Ирана и его агрессивной деятельности, поддержки терроризма в регионе и во всем мире", говорится в сообщении.

Трамп, со своей стороны, поблагодарил короля Саудовской Аравии за поддержку и заверил, что США "крайне заинтересованы в совместной со своими союзниками работе над обеспечением безопасности и глобального мира", отметил телеканал.

В пятницу Трамп в обращении к нации обвинил Иран в поддержке терроризма и сообщил о намерении ужесточить санкции в отношении Тегерана.